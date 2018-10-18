هيئة الاتصالات في السعودية تحذر مستخدمي "واتساب"

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية مستخدمي تطبيق "واتساب" بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من التطبيق.

وقالت الهيئة يوم الخميس، إن الرسالة تطلب من صاحب الحساب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، مما يؤدي إلى سرقته.

ودعت مستخدمي تطبيق "واتساب" باستخدام خاصية الحظر والإبلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية من خلال التطبيق نفسه.

كما ننصح المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ (واتساب) pic.twitter.com/1zCZYTZnv4 — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) 18 октября 2018 г.

ونشرت هيئة الإتصالات تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي شرحت فيها للمستخدمين كيفية تفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ"واتساب".

كما ننصح المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ (واتساب) pic.twitter.com/1zCZYTZnv4 — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) 18 октября 2018 г.

كما نصحت المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لجميع الحسابات الخاصة بهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

ننصح المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لجميع الحسابات الخاصة بهم في وسائل #التواصل_الاجتماعيpic.twitter.com/PtSz1HUOvy — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) 18 октября 2018 г.

المصدر: هيئة الاتصالات السعودية