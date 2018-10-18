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هيئة الاتصالات في السعودية تحذر مستخدمي "واتساب"

أخبار العالم العربي

هيئة الاتصالات في السعودية تحذر مستخدمي
Reuters / Rupak De Chowdhuri
"واتساب"
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نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية مستخدمي تطبيق "واتساب" بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من التطبيق.

وقالت الهيئة يوم الخميس، إن الرسالة تطلب من صاحب الحساب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، مما يؤدي إلى سرقته.

ودعت مستخدمي تطبيق "واتساب" باستخدام خاصية الحظر والإبلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية من خلال التطبيق نفسه.

ونشرت هيئة الإتصالات تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي شرحت فيها للمستخدمين كيفية تفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ"واتساب".

كما نصحت المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لجميع الحسابات الخاصة بهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: هيئة الاتصالات السعودية

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