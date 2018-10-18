شاهد.. الإخوان: "ما يحدث في سيناء يتوقف بعودة مرسي للحكم"

واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و70 آخرين من قيادات الجماعة، في أحداث قسم شرطه العرب بمحافظة بورسعيد عام 2013.

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وعرضت المحكمة مقطع فيديو للقيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي، يعلن فيه بأن ما حدث في سيناء سيتوقف بعد عودة الرئيس محمد مرسي العياط.

وعلق دفاع البلتاجي على المقطع بأنه مختزل من حوار كامل، والتمس من المحكمة ضم الحوار للوقوف على محتواه ومضمونه إذ أنه لا يمكن الوقوف على معنى العبارة التي اختزلت من الحوار في 15 ثانية.

وأمر القاضي بإخراج البلتاجي من قفص الاتهام وسأله عما إذا كان المقطع يخصه، وذلك بعد موافقة محاميه فقال إن المقطع يخصه لكنه مختزل من حوار كامل ووصف بأن ماعرض في 15 ثانية مقطع كيدي.

وبعرض مقطع آخر تبين بأنه يظهر فيه المتهم صفوت حجازي من على منصه رابعة ويظهر في المقطع موجها تهديدات قائلا "من يرش مرسي بالمياه نرشه بالدم".

وانتهت المحاكمة بالتأجيل لجلسة 21 نوفمبر، بناء على طلب الدفاع، مع تكليف النيابة العامة بتفريغ الحرز الخاص بالمتهم محمد بديع.

وكانت محكمة النقض قبلت الطعون التي تقدم بها المتهمون على أحكام صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

المصدر: المصري اليوم