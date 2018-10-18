لندن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا أوائل الشهر الجاري، وشددت على ضرورة محاسبة من يقف وراء ذلك.

ورحّب المتحدث باسم الحكومة البريطانية للصحفيين اليوم بالتعاون التركي السعودي في التحقيق باختفاء خاشقجي، مؤكدا أن لندن تنتظر من المملكة السعودية إجراء تحقيق ذي مصداقية شفاف وسريع في القضية.

وأكد المتحدث أن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قرر على خلفية اختفاء خاشقجي الامتناع عن المشاركة في منتدى "مستقبل الاستثمار" المعروف بـ "دافوس الصحراء" والمقرر تنظيمه في السعودية الأسبوع المقبل، خلفا لبعض زملائه الغربيين.

وأحدث اختفاء خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، صدى واسعا في العالم، حيث يقول مسؤولون سعوديون أن الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها.

من جانبها، أفادت "واشنطن بوست" أن بعض المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت اغتيال الصحفي داخل مبنى القنصلية، وهو ما نفته السلطات السعودية بشكل قاطع.

ويتعاون الطرفان التركي والسعودي في التحقيق بالقضية، حيث فتّش المحققون الأتراك مبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول.

المصدر: تلغراف