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البيت الأبيض يرشح امرأة لمنصب السفير الأمريكي لدى قطر

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البيت الأبيض يرشح امرأة لمنصب السفير الأمريكي لدى قطر
Screenshot/ الموقع الرسمي للأمم المتحدة
ماري كاثرين في تلقي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
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أعلن البيت الأبيض رسميا أمس عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح الدبلوماسية، ماري كاثرين في ، لمنصب سفير واشنطن لدى دولة قطر.

وتشغل في حاليا منصب الممثل الخاص للخارجية الأمريكية للمصالحة في أفغانستان، وهي تجيد اللغة العربية وسبق أن عملت كسفيرة للولايات المتحدة في دولة جنوب السودان (2015 – 2017) خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

إلى ذلك، تولت الدبلوماسية في السابق منصب نائب رئيس مساعد أمين مكتب شؤون المنظمات الدولية ضمن الإدارة الأمريكية ونائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما عملت في إيطاليا والكويت ومصر والأردن والعراق.

وعملت ماري كاثرين في بمجلس الأمن القومي الأمريكي كمديرة قسم العراق، وكانت كبير الممثلين الدبلوماسيين لسلطة التحالف المؤقتة في محافظة ميسان العراقية.

وتخرجت الدبلوماسية في جامعة إنديانا، كما درست في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية التابعة لجامعة تافتس، حسب البيان الصادر عن البيت الأبيض.

المصدر: RT

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