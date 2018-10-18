أنقرة: التحقيقات في اختفاء خاشقجي تجري بسرية ونتوقع التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت

أكد وزير العدل التركي عبد الحميد غل أن التحقيقات جارية "بدقة وعمق في كل مراحلها" في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتوقع التوصل إلى نتيجة "في أقرب وقت".

وأشار الوزير، في تصريحات أدلى بها في أنقرة أمام محرري وكالة "الأناضول" الرسمية، إلى أن تركيا تدير قضية خاشقجي "بعناية فائقة ونجاح"، لافتا إلى أن النيابة العامة وليست وزارة العدل هي من تجري التحقيقات.

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وأكد وزير العدل أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يترتب عليها بموجب القانون التركي والقوانين الدولية في تحرياتها لقضية خاشقجي، مشددا على أنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقا للاتفاقات والقانون الدولي لأن خاشقجي اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكر غل أن تحقيقات النيابة العامة تجري بسرية، داعيا إلى تجاهل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى حول القضية، وإلى الامتناع عن الاعتماد إلا على البيانات الصادرة عن النيابة التركية.

وقال الوزير إن الجهة السياسية التركية اتبعت منذ اللحظة الأولى لاختفاء الصحفي السعودي "نهجا شفافا" إزاء القضية، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى ملابسات ما حدث وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة.

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 2 أكتوبر الجاري عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه، في قضية أحدثت صدى واسعا في العالم.

قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها دون تقديم أدلة تثبت ذلك.

وأفادت "واشنطن بوست" أن مسؤولين أتراكا أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت اغتيال الصحفي داخل مبنى القنصلية، وهي ما نفته السلطات السعودية بشكل قاطع.

المصدر: الأناضول