انتهاء الجولة الثانية من تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
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أفادت وكالة رويترز صباح اليوم الخميس بمغادرة المحققين الجنائيين الأتراك مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بعد تفتيشها في إطار تحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وجرى تفتيش القنصلية باستخدام أضواء كاشفة لإنارة حديقة القنصلية، كما طال التفتيش مركبات تابعة للقنصلية أيضا.
وهذه هي المرة الثانية التي يجرى فيها تفتيش القنصلية هذا الأسبوع، حيث كان المحققون الأتراك قد أمضوا نحو تسع ساعات هناك يوم الاثنين الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أمضى محققون أتراك وسعوديون قرابة تسع ساعات أخرى في تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول.
المصدر: رويترز
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