الطب الشرعي العراقي يكشف سبب وفاة رفيف الياسري

كشف مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، عن نتائج تقرير الطب العدلي لوزارة الصحة العراقية بشأن وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري.

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ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التقرير يشير إلى تناول الياسري جرعة كبيرة من المخدرات تسببت بوفاتها".

وأوضح المصدر أن "أطباء اختصاص كانوا ضمن الفريق الذي أجرى التحقيقات وأصدر التقرير النهائي لإعلان سبب الوفاة".

وأفاد مصدر محلي في بغداد في الـ16 من أغسطس الماضي، بوفاة طبيبة التجميل العراقية "المشهورة" رفيف الياسري بإحدى مستشفيات العاصمة، فيما ذكر بيان للداخلية العراقية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب وفاتها يعود إلى تناولها لجرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على صحتها، وأودت بحياتها.

ورفيف الياسري (مواليد 1985)، دكتورة تجميل معروفة على المستوى المحلي والدولي، كما كانت تقدم برنامجا على فضائية السومرية يعنى بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، ولها مبادرات إنسانية كبيرة في علاج حالات مستعصية للفقراء والنازحين، وكرمت في مارس الماضي كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام .

المصدر: السومرية نيوز