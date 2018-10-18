موسكو ترى أن الأولوية في اليمن لوقف القتال وبدء التسوية السياسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، معبرا عن استعداد بلاده لدعم الجهود الأممية لإيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وقال لافروف في مقابلة مع RT الروسية و"باري ماتش" و"لو فيغارو" الفرنسيتين إن روسيا تشارك في الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، رغم صعوبة هذا الأمر في ظل استمرار القتال.

وأضاف: "تمكننا عدة مرات من الاتفاق مع التحالف الذي تقوده السعودية على تنفيذ رحلات إنسانية إلى اليمن، وسنواصل تنفيذ مثل هذه الرحلات".

وشدد لافروف على أن الأولوية تعود حاليا إلى وقف القتال والانخراط في عملية التسوية السياسية في اليمن.

وترقبوا المقابلة مع الوزير لافروف كاملة على شاشة قناتنا RT في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

المصدر:RT