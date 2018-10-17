عائلة خاشقجي تنفي بيانا عن موقفها نسبته إليها وسائل إعلام

نفت عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بيانا نسبته إليها قناة CNN الأمريكية وزعمت فيه بمطالبة أسرة خاشقجي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ما يشاع عن مقتله في قنصلية بلاده باسطنبول.

وقال معتصم خاشقجي ابن عم جمال والذي ترأس اجتماعا للعائلة في مدينة جدة لـ"عكاظ" السعودية، إن البيان الذي نشرته قناة CNN "لم يصدر عن العائلة".

وشدد معتصم خاشقجي على التزام أسرة ابن عمه ببيانهم الوحيد الذي يؤكد ثقتهم بحكومة السعودية في الكشف عن ملابسات اختفائه.

وأضاف: "موقفنا كعائلة أن جمال مفقود"، مشيرا إلى أنه هو فقط وصلاح نجل جمال، الشخصان المفوضان من العائلة بالتصريح وإصدار أي بيانات تتعلق بالحادث.

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ونشرت قناة CNN يوم أمس بيانا، ادّعت فيه أنه صدر عن عائلة خاشقجي، وأنه الأول الذي تصدره العائلة للحديث عن قضية اختفائه منذ بدئها.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري ولا يزال الاتصال به مقطوعا حتى اليوم.

المصدر: "عكاظ"