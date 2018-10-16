فلسطين تترأس مجموعة الدول الـ 77 النامية في 2019

سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين بالعمل على نحو أكبر كدولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة خلال اجتماعات 2019 عندما ترأس مجموعة الدول السبع والسبعين النامية.

وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا ضد هذه الخطوة التي حظيت بتأييد 146 صوتا. وامتنعت 26 دولة عن التصويت، ولم تشارك 29 دولة في التصويت.

وقال جوناثان كوهين نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للجمعية العامة: "لا يمكن أن ندعم جهود الفلسطينيين لتعزيز وضعهم خارج نطاق المفاوضات المباشرة. الولايات المتحدة لا تعترف بوجود دولة فلسطينية".

المصدر: رويترز