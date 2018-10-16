غريفيث يشكر روسيا على دعمها جهود التسوية اليمنية

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث عن شكره لروسيا على دعمها مساعي السلام في اليمن، وذلك خلال لقاء جمعه مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في الرياض.

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وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الجانبين بحثا "تطورات الوضع في اليمن ومهام التوصل إلى التسوية السياسية بأسرع وقت"، كما عبرا عن "قلقهما المشترك إزاء التداعيات الإنسانية الخطيرة للنزاع المسلح المستمر هناك".

وأضاف البيان أن غريفيث أعرب عن امتنانه لروسيا على تأييدها الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل وقف العنف في اليمن وإيجاد تسوية سياسية هناك عبر الحوار بين الأطراف المتصارعة وبدعم فعال من المجتمع الدولي.

المصدر: تاس