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قتيلان و15 جريحا باشتباكات مخيم "المية ومية" جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

قتيلان و15 جريحا باشتباكات مخيم
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل عنصرين من حركة "فتح" اليوم الثلاثاء، إثر تجدد الاشتباكات بين حركتي "فتح" و"أنصار الله" في مخيم "المية ومية" جنوب لبنان.

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وحسب المصادر المحلية، فقد ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات إلى قتيلين، وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح، إصابة أحدهم خطرة.

ويسمع بين حين وآخر أصوات ​قذائف صاروخية​ ورشقات نارية غزيرة، وسط حركة من النزوح من داخل المخيم.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن "سبب الاشتباك يعود لإشكال وقع بين عنصرين من الحركتين، على خلفية ضرب عنصر من "أنصار الله".

المصدر:"معا"

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