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جرحى باشتباكات في مخيم جنوبي لبنان

أخبار العالم العربي

جرحى باشتباكات في مخيم جنوبي لبنان
Reuters
قوى أمن لبنانية، أرشيف
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اشتدت وتيرة الاشتباكات بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح، وعناصر من فصيل "أنصار الله" في مخيم "المية ومية" شرقي صيدا اللبنانية، استخدمت فيها رشاشات وقذائف صاروخية.

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مقتل 7 أشخاص في اشتباكات بمخيم المية ومية في صيدا جنوب لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سيارات الإسعاف نقلت 4 جرحى إلى مستشفى في صيدا حالة أحدهم خطيرة.

وأدت الاشتباكات بين الأمن الوطني الفلسطيني والفصيل المسلح "أنصار الله" إلى اشتعال النيران في أحد البيوت وسط مناشدة الأهالي بوضع حد للاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات على خلفية إشكال وقع بين عنصر من حركة "فتح" وآخر من "أنصار الله" وتطور إلى تبادل لإطلاق النار، ما لبث أن توسع على شكل اشتباكات على أكثر من محور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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