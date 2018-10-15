جرحى باشتباكات في مخيم جنوبي لبنان

اشتدت وتيرة الاشتباكات بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح، وعناصر من فصيل "أنصار الله" في مخيم "المية ومية" شرقي صيدا اللبنانية، استخدمت فيها رشاشات وقذائف صاروخية.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سيارات الإسعاف نقلت 4 جرحى إلى مستشفى في صيدا حالة أحدهم خطيرة.

وأدت الاشتباكات بين الأمن الوطني الفلسطيني والفصيل المسلح "أنصار الله" إلى اشتعال النيران في أحد البيوت وسط مناشدة الأهالي بوضع حد للاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات على خلفية إشكال وقع بين عنصر من حركة "فتح" وآخر من "أنصار الله" وتطور إلى تبادل لإطلاق النار، ما لبث أن توسع على شكل اشتباكات على أكثر من محور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام