 
مباشر

وفد روسي بحث التسوية السورية في الرياض

أخبار العالم العربي

وفد روسي بحث التسوية السورية في الرياض
mofa.gov.sa
مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxjg

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن وفدا روسيا زار السعودية خلال اليومين الماضيين لبحث آخر مستجدات الوضع في سوريا.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "قام وفد روسي رفيع المستوى ضم مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، بزيارة إلى السعودية يومي 14 و15 أكتوبر الحالي".

إقرأ المزيد
محمد بن سلمان يلتقي مبعوث بوتين الخاص إلى سوريا

وأضافت أن الوفد عقد مباحثات مع ولي العدد السعودي محمد بن سلمان، ومع وزير الخارجية عادل الجبير وجرى "تبادل مفصل للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على مستجدات الوضع في سوريا".

وحسب البيان، فإن الطرفين عبرا عن "الإدراك المشترك لضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب في سوريا، وأهمية الإسراع في التوصل إلى تسوية سياسية ثابتة ودائمة للأزمة السورية".

المصدر: الخارجية الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا