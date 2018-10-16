حبس وافد باكستاني في الإمارات حاول مداعبة سائحة فرنسية باللمس

قضت إحدى محاكم الإمارات بحبس وافد باكستاني لمدة 3 أشهر، بعد إدانته بلمس سائحة أجنبية في دبي لدى مزاحه معها ومحاولة دعابها باللمس.

وقالت صحيفة Gulf News، إن الحادث وقع في أحد أيام أغسطس الماضي، وإنه في منتصف الليل بحثت امرأتان فرنسيتان عن فندق إقامتهما في دبي، وتوقفتا عند ورشة بناء حيث طلبتا المساعدة من عامل باكستاني، فسارع المذكور إلى المزاح معهما ولمس إحداهما بيده على منطقة من جسمها لم تشر إليها الصحيفة.

وأثار هذا التصرف امتعاض الفتاة ذات الـ22 عاما، فاشتكت عليه للشرطة المحلية التي أوقفته على الفور.

وخلال التحقيق، اعترف الباكستاني بجرمه وقال مبررا تصرفه: "لقد وقعت أسيرا لجمالها الساحر"، ولكنه سحب اعترافاته لاحقا، وقال خلال المحاكمة إنه لامسها بالصدفة.

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وبعد انتهاء مدة سجنه، ستنظم سلطات دبي إجراءات ترحيل الباكستاني المتورط إلى بلاده، عملا بالقوانين المرعية في الدولة، فيما يمكن له الطعن بقرار الترحيل، علّه يعفى عنه ويبقى على رأس رزقه في الإمارات.

المصدر: نوفوستي







