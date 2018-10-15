الجيش المصري يكشف خلال "درع السماء" عن أحدث أسلحته الجوية

نشرت وزارة الدفاع المصرية فيلما وثائقيا بعنوان "القوات الجوية درع السماء"، يكشف عن أحدث أسلحة القوات الجوية المصرية.

ويأتي الفيديو في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها الـ45، والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، ويرصد تاريخ نشأة القوات الجوية، منذ الـ 2 نوفمبر عام 1932 مع الإعلان الرسمي عن ميلاد سلاح الجو المصري.

ويسلط الفيلم الضوء على جهود القوات الجوية في العملية الشاملة "سيناء 2018"، ودورها في حماية حدود الدولة، بالإضافة إلى عرض مشاهد من التدريبات الجوية المشتركة التي تشارك فيها القوات المصرية.

المصدر: وزارة الدفاع المصرية