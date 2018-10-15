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تحطم طائرة في السعودية وأنباء عن مصرع طاقمها

أخبار العالم العربي

تحطم طائرة في السعودية وأنباء عن مصرع طاقمها
wikipedia.org / by SPC Randall R. Anderson
طائرة من طراز هوك في السعودية - أرشيف
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ذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن طائرة مخصصة للتدريب من نوع "هوك"، سقطت على طريق شرما غربي مدينة تبوك، وأنها كانت تنفذ مهمة تدريبية.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن الجهات الأمنية وفرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادثة وسط أنباء عن مصرع طاقم الطائرة.
وأكدت المصادر أن الطاقم يتألف من طيارين اثنين.


المصدر: سبق

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