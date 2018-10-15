تحطم طائرة في السعودية وأنباء عن مصرع طاقمها
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ذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن طائرة مخصصة للتدريب من نوع "هوك"، سقطت على طريق شرما غربي مدينة تبوك، وأنها كانت تنفذ مهمة تدريبية.
وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن الجهات الأمنية وفرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادثة وسط أنباء عن مصرع طاقم الطائرة.
وأكدت المصادر أن الطاقم يتألف من طيارين اثنين.
من نوع هوك والجهات المعنية هرعت إلى الموقع..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
سقوط طائرة تدريب بـ #تبوك وأنباء عن وفاة طاقمها.#عاجلhttps://t.co/gkqs5Ffa5jpic.twitter.com/Z3Rg4jZCHr
المصدر: سبق
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