المحكمة العراقية تعيد لفالح الفياض جميع مناصبه التي جرده منها حيدر العبادي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي المقال فالح الفياض، صدور قرار من المحكمة الاتحادية العراقية، بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه.

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وقال المكتب في بيان إن "المحكمة الاتحادية ألغت، اليوم الاثنين، قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي القاضي بإقالة مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، موضحة أنها "قررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية".

وأضاف المكتب أن "مصدرا في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض، غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور".

وكان العبادي أصدر، في 30 أغسطس 2018، أمرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهامه مستشارا للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

المصدر: السومرية نيوز