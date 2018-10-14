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مصدر عراقي لـRT: مفاوضات لمنح وزارة الدفاع لـ"الفتح" والداخلية لـ"القرار"

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مصدر عراقي لـRT: مفاوضات لمنح وزارة الدفاع لـ
AFP STRINGER / IRAQI PARLIAMENT
البرلمان العراقي الجديد في بغداد
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كشف مصدر سياسي عراقي، وجود مقترحات، تخضع للمفاوضة لتبادل قيادة وزارتي الداخلية والدفاع بين ائتلاف "الفتح" وتحالف "القرار" في مداولات تشكيل الحكومة العراقية.

وقال المصدر إن "أطرافا سياسية ناقشت خلال الأيام الماضية مقترح منح وزارة الداخلية لائتلاف القرار (من المكون السني)، مقابل حصول ائتلاف الفتح (من المكون الشيعي) على وزارة الدفاع"، مبينا أن "الأمر ما زال يناقش".

وأضاف: "الغاية من هذا التبادل لم تتضح حتى الآن، لكن يبدو أن الشركاء في العملية السياسية ليست لديهم مشكلة في ذلك".

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وحسب العرف السياسي العراقي منذ عام 2003، فإن وزارتي الداخلية والدفاع مقسمتين في البرلمان العراقي، بين المكونين العربيين (الأولى للكتل الشيعية والثاني للكتل السنية).

المصدر: RT

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