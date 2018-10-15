الجبير يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا

التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض اليوم ألكسندر لافرينتيف، موفد الرئيس الروسي إلى سوريا، وبحث معه الأزمة السورية والمساعي المبذولة لتحقيق أمن واستقرار سوريا.

وذكرت المصادر السعودية، أن مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية في الخارجية السعودية معن الحافظ، حضر اللقاء.

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية