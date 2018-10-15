الجبير يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا
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التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض اليوم ألكسندر لافرينتيف، موفد الرئيس الروسي إلى سوريا، وبحث معه الأزمة السورية والمساعي المبذولة لتحقيق أمن واستقرار سوريا.
#الرياض | الوزير #عادل_الجبير يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى #سوريا ألكسندر لافرينتيف pic.twitter.com/081vyg6h2m— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 14 октября 2018 г.
وذكرت المصادر السعودية، أن مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية في الخارجية السعودية معن الحافظ، حضر اللقاء.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
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