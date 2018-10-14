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العاهل السعودي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Reuters
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمقترح الأخير تشكيل فريق عمل لتقصي الحقائق في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد العاهل السعودي، "حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص تركيا على ذلك، مشيرا إلى أن "أحدا لن ينال من صلابة هذه العلاقة".

من جانبه، ثمن الرئيس التركي أردوغان، العلاقات التاريخية بين البلدين، معربا حرص بلاده على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها.

المصدر: واس 

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