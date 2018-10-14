العاهل السعودي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمقترح الأخير تشكيل فريق عمل لتقصي الحقائق في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد العاهل السعودي، "حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص تركيا على ذلك، مشيرا إلى أن "أحدا لن ينال من صلابة هذه العلاقة".

عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين يعرب عن شكره للرئيس التركي على ترحيبه بمقترح #المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

من جانبه، ثمن الرئيس التركي أردوغان، العلاقات التاريخية بين البلدين، معربا حرص بلاده على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها.

عاجل | الرئيس التركي يؤكد تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

المصدر: واس