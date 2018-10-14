العثور على جثة "رجل دين" في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، العثور على جثة "رجل دين" في منطقة شعبية تقع شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر إن "قوة أمنية عثرت، مساء الأحد، على جثة رجل دين في مدينة الصدر شرقي بغداد، وقامت بتسليمها إلى مديرية الطب العدلي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحادث والجهة التي تقف وراءه.

المصدر: السومرية نيوز