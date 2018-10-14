الوليد بن طلال يغرد على وقع قضية اختفاء خاشقجي

نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مساء الأحد، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعم فيها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الوليد في تغريدته: "الله ثم الملك ثم الوطن"، مرفقا تغريدته بوسم #لازما_العايل_زمينا.

وكان السعوديون قد أطلقوا وسما #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، تضامنا مع ولي العهد السعودي ضد الحملة الشرسة التي يواجهها بسبب المزاعم التركية بشأن قضية اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية السعودية رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر.

ونشرت وزارة الخارجية بيانها بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض.

وتواجه السعودية موجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث شوهد آخر مرة يوم الـ2 أكتوبر الجاري وهو يدخل القنصلية للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.

المصدر: تويتر + وكالات