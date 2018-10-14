إسرائيل تخصص 6 ملايين دولار لمستوطنة جديدة في الخليل

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تحويل 22 مليون شاقل (ما يعادل 6 ملايين دولار)، لبناء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويشمل الحي الاستيطاني الجديد 31 وحدة سكنية ورياض أطفال إضافة إلى العديد من المرافق العامة، كما وسبق للخطة أن وافقت عليها الإدارة المدنية التابعة للحكومة الإسرائيلية.

وتعتبر الموافقة على بناء الحي الجديد الأكثر أهمية بالنسبة للاستيطان منذ أكثر من 10 سنوات، إذ تقع المستوطنة الجديدة على أرض كانت عليها قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي ما بين مستوطنة "بيت رومان" وشارع الشهداء الذي تغلقه إسرائيل منذ عام 1994، عقب ارتكاب المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة في الحرم الإبراهيمي.

وجاء في قرار الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها، أن "الموافقة على تحويل الميزانيات لبناء المستوطنة الجديدة يأتي بهدف توسيع الاستيطان في مدينة الخليل".

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وتدعي إسرائيل، بأن الأرض التي ستقام عليها المستوطنة الجديدة، تعود ملكيتها ليهود كانوا في الخليل قبل إعلان "قيام إسرائيل"، وخلال الحكم الأردني بعد عام 1948 أجرت الأرض لبلدية الخليل وأنشئت عليها محطة للباصات، حتى صادرها الجيش الإسرائيلي عام 1983 وأقام عليها قاعدة عسكرية.

المصدر: معا