تدريبات تركية أمريكية مشتركة قريبا في منبج شمالي سوريا

تواصل وحدات من الجيشين التركي والأمريكي، إجراء تدريبات مشتركة، بهدف القيام بدوريات مشتركة في المستقبل في مدينة منبج شمالي سوريا.

إقرأ المزيد

وأكد الجيش التركي في بيان له أنّ التدريبات تهدف لإجراء دوريات مشتركة مخطط لها مستقبلا في مدينة منبج.

وفي الـ 18 يونيو الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين (التركي والأمريكي) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج المقاتلين الأكراد من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

من جهة أخرى تشهد العلاقات التركية الأمريكية في الآونة الأخيرة نوعا من التقارب، على خلفية إطلاق السلطات التركية سراح القس الأمريكي اندرو برانسون.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا التعاون بشكل "يليق بحليفين"، وأن تكافحا بشكل مشترك "المنظمات الإرهابية" وفي مقدمتها "حزب العمال الكردستاني"، و"داعش"، و"غولن".

كما أعرب ترامب عن شكره لأردوغان على إطلاق سراح برانسون ونفى أن يكون إخلاء سبيل الأخير وعودته إلى بلاده تم بموجب صفقة مع السلطات التركية.

المصدر: "الأناضول"