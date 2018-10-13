 
مباشر

8 جرحى بتفجير في كركوك، والأمن يلقي القبض على المنفذين

أخبار العالم العربي

8 جرحى بتفجير في كركوك، والأمن يلقي القبض على المنفذين
AFP AHMAD AL-RUBAYE
قوات الأمن العراقية في كركوك شمالي العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx7e

أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية في كركوك اللواء الركن معن السعدي، عن اعتقال منفذي تفجير السيارة المفخخة في المحافظة، ووعد المواطنين "بسحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن".

وقال السعدي في بيان إن "مركبة مفخخة انفجرت مساء السبت في حي الممدودة شرق المدينة، وأدت إلى وقوع 8 إصابات بينهم أطفال"، مبينا أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تحركت على الفور، وألقت القبض على منفذي التفجير".

وأشار إلى أن "الإرهابيين فجرا المركبة بعد فشلهما في نقلها لموقع آخر، بعد رصدها ومتابعتها".

وأضاف، أن "القوة ضبطت في منزلين مواد متفجرة وصواعق وملفات عن إرهابيين آخرين تطاردهم للقبض عليهم".

وطمأن السعدي "مواطني كركوك، بأن جهاز مكافحة الإرهاب سيسحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة".

وتعد محافظة كركوك من المناطق المستقرة أمنيا في العراق، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.

المصدر: RT + السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علماء أستراليون: "إشارات غامضة" من الفضاء الخارجي. هل هناك من يحاول الاتصال بالبشر؟