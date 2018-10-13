8 جرحى بتفجير في كركوك، والأمن يلقي القبض على المنفذين

أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية في كركوك اللواء الركن معن السعدي، عن اعتقال منفذي تفجير السيارة المفخخة في المحافظة، ووعد المواطنين "بسحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن".

وقال السعدي في بيان إن "مركبة مفخخة انفجرت مساء السبت في حي الممدودة شرق المدينة، وأدت إلى وقوع 8 إصابات بينهم أطفال"، مبينا أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تحركت على الفور، وألقت القبض على منفذي التفجير".

وأشار إلى أن "الإرهابيين فجرا المركبة بعد فشلهما في نقلها لموقع آخر، بعد رصدها ومتابعتها".

وأضاف، أن "القوة ضبطت في منزلين مواد متفجرة وصواعق وملفات عن إرهابيين آخرين تطاردهم للقبض عليهم".

وطمأن السعدي "مواطني كركوك، بأن جهاز مكافحة الإرهاب سيسحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة".

وتعد محافظة كركوك من المناطق المستقرة أمنيا في العراق، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.

المصدر: RT + السومرية نيوز