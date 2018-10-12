العثور على جثث 15 عراقيا غرقوا في بحر إيجة التركي

عثر خفر السواحل التركي على جثث 15 شخصا عند ساحل مدينة إزمير، مشيرا إلى غرق عشرات الأشخاص غالبيتهم من إقليم كردستان، بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا عبر بحر إيجة في تركيا.

وقال ممثل اتحاد اللاجئين العراقيين في تركيا كردة يشار للصحفيين إن "قاربا كان يقل 35 شخصا أغلبهم من إقليم كردستان، انقلب الأربعاء قبالة سواحل بحر إيجة، الأمر الذي أسفر عن مصرع جميع ركابه باستثناء سيدة واحدة نجت بأعجوبة".

وأكد يشار على أنه جرى التعرف على 14 من الضحايا وتبين أنهم أكراد من محافظة دهوك في العراق، مشيرا إلى أن مصير الآخرين "لا يزال مجهولا".

وأفادت مصادر لـ RT، إلى أن من بين الضحايا عائلتين، إحداهما مؤلفة من 5 أشخاص غرقت في البحر.

وغرق مئات المهاجرين في بحر إيجة، وكان من بينهم عدد كبير من إقليم كردستان العراق، وكذلك من المناطق الكردية في الشمال السوري.

المصدر: RT + وكالات