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قرقاش يتحدث عن "كشف محرج" للحليفة بريطانيا

أخبار العالم العربي

قرقاش يتحدث عن
twitter.com/AnwarGargash
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قضية الجاسوس البريطاني ماثيو هيدجز تمت مناقشتها على نطاق واسع خلال الأشهر الخمسة الماضية.

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وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "كشف غير عادي ومحرج عن الأصدقاء والحلفاء، مع تردد سلطات المملكة المتحدة في معالجة المسألة من خلال القنوات المشتركة، يجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مجراها".

يذكر أن الباحث البريطاني ماثيو هيدجز متهم بالتجسس، أثناء فترة وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى توقيفه واحتجازه من قبل السلطات الإماراتية، على ذمة التحقيقات في مايو الماضي.

المصدر: تويتر

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