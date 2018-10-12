قرقاش يتحدث عن "كشف محرج" للحليفة بريطانيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قضية الجاسوس البريطاني ماثيو هيدجز تمت مناقشتها على نطاق واسع خلال الأشهر الخمسة الماضية.

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وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "كشف غير عادي ومحرج عن الأصدقاء والحلفاء، مع تردد سلطات المملكة المتحدة في معالجة المسألة من خلال القنوات المشتركة، يجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مجراها".

يذكر أن الباحث البريطاني ماثيو هيدجز متهم بالتجسس، أثناء فترة وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى توقيفه واحتجازه من قبل السلطات الإماراتية، على ذمة التحقيقات في مايو الماضي.

Case of Mathew Hedges extensively discussed with UK colleagues over last 5 months. Unusual & embarrassing revelations about friends & allies. With reluctance of UK authorities to address matter thru common channels,due legal process needs to take its course. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 12, 2018

المصدر: تويتر