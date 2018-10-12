السيسي يشبّه الجيشين المصري بـ"سيات" والإسرائيلي بـ"مرسيدس"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه كان هناك فرق هائل بين قدرات الجيش المصري والقوات الإسرائيلية في حرب أكتوبر، مضيفا أن هذا لا يعيب مصر.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة أمس الخميس: "عندما أكون في عربية "سيات" وأنت تركب "مرسيدس"، وأسبقك أو أكون بجانبك، يبقى إيه.. قولوا برافو".

وأضاف: "مين يأخذ عربية "سيات"، ويدخل بها السباق إلا لو كانوا رجال".

المصدر: يوتيوب + RT