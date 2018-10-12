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صورة تجمع ضابطين فرق بينهما السيسي

أخبار العالم العربي

صورة تجمع ضابطين فرق بينهما السيسي
RT
عشماوي وأحمد المنسي
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على الفرق بين ضابط الصاعقة المصري المنشق هشام عشماوي عقب انضمامه للإرهابيين، وأحمد المنسي زميله السابق في نفس الكتيبة.

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وقال السيسي: "هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، والاثنان كانا في وحدة واحدة، الفرق بينهما أن أحدهما خائن، والثاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر، والثاني نريده كي نحاسبه".

وبعد كلمات السيسي المؤثرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهما سويا في نفس الكتيبة، وكتب أحد الأشخاص: "على اليمين الشهيد أحمد المنسي، وعلى اليسار الإرهابي هشام عشماوي، وكان دفعة الشهيد أحمد المنسي صاحب أكبر عملية فدائية منذ حرب أكتوبر وكانا يأكلان في طبق واحد."

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على اليمين الضابط أحمد المنسي وعلى اليسار الضابط المنشق الإرهابي عشماوي

وتمكنت القوات المسلحة الليبية، من القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية خاطفة في مدينة درنة.

وعشماوي هو أمير ما يسمى "المرابطون" والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1979 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، والمطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، وأعلن انتماءه لأيمن الظواهري، وتحالف مع "كتائب أبو سليم" وأسسا "مجلس شورى مجاهدي درنة" في عام 2015.

المصدر: RT

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