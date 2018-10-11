قرار جمهوري يخصص مساحات جديدة للقوات المسلحة المصرية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، 4 قرارات جمهورية هامة، أولها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة (95 و71 و34 فدانا) في محافظة مطروح من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة.

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كما يعاد تخصيص مساحة 232 فدانا ناحية محافظة مطروح من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستغلال السمكي.

كما صدر قرار بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى 993 مليون ين ياباني إلى الحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحصية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية) والموقعة في طوكيو بتاريخ 18-12-2017.

وصدر قرار آخر بالموافقة على اتفاق المنحة المبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو.

وفي القرار رقم 451 لسنة 2018، وافق الرئيس على استنزال بعض المساحات من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 في محافظة جنوب سيناء.

المصدر: الوطن