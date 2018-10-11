ترامب: لا داعي لإيقاف الاستثمارات مع السعودية بسبب خاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم وقف الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، رغم القلق بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد ترامب للصحفيين اليوم الخميس أن وقف الاستثمارات السعودية سيدفع المملكة ببساطة إلى تحويل أموالها إلى أسواق أخرى، مثل روسيا أو الصين، بدلا من الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تتوقع صدور تقرير عن مصير خاشقجي قريبا.

المصدر: رويترز