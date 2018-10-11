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السيسي لإسرائيل:"الجيش المصري قام بها مرة وقادر في كل مرة" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي لإسرائيل:
Sputnik
الجيش المصري
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لإسرائيل، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية حول حرب أكتوبر.

وقال السيسي، خلال حضوره الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة المصرية، صباح الخميس، إن "الهزيمة الكبرى التي ألحقها الجيش المصري بالخصم كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إسرائيل لقبول السلام"، مشيرًا إلى "سقوط آلاف القتلى والمصابين في صفوف العدو".

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وأضاف أن "الجيش المصري استطاع تحقيق النصر وهزيمة إسرائيل وإلحاق الخسائر  بها مرة وقادر على فعلها في كل مرة".

المصدر: قناة "صدى البلد" + RT

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