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انطلاق قطار الحرمين السريع في أول رحلة له بين المدينة ومكة

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انطلاق قطار الحرمين السريع في أول رحلة له بين المدينة ومكة
Reuters Stephen Kalin
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انطلقت اليوم أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مرورا بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.

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وأوضح مدير مشروع قطار الحرمين سعد الشهري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الرحلة انطلقت من محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة في الثامنة صباحا، وتقل 417 راكبا قاصدة مكة المكرمة.

وأوضح أن كافة مقاعد رحلات اليوم للفترتين الصباحية والمسائية لدرجتي الضيافة والأعمال تم حجزها بالكامل.

وأضاف أن الرحلة تزامنت مع انطلاق رحلة مماثلة لقطار الحرمين السريع في الاتجاه المعاكس من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بمحطتي القطار بجدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، وتقل العدد ذاته من الركاب.

المصدر: عكاظ+تويتر

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