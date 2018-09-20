السلطات السعودية تكشف تفاصيل قطار الحرمين وموعد الانطلاق

أعلن رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح بن محمد الرميح أنه اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل حتى نهاية ديسمبر، ستبدأ رحلات منتظمة لقطار الحرمين السريع.

وقال الرميح في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه تم اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع، من مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وأن اعتماد هذه التسعيرة روعيت فيه رغبات المسافرين، عبر درجة الضيافة ودرجة الأعمال.

مشيرا إلى أن أسعار التذاكر لقطار الحرمين السريع، تتنوع تبعا للدرجة ووجهة السفر.

ونشرت إدارة قطار الحرمين تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توضح فيها أسعار التذاكر، بالتزامن مع قرب انطلاق التشغيل الرسمي لـ قطار الحرمين.

بالتزامن مع قرب انطلاق التشغيل الرسمي لـ #قطار_الحرمين السريع

معالي د. الرميح: أسعار مكة-المدينة تبدأ من 150 ريالا في درجة الضيافة و 250 ريالا في درجة الأعمال و 40 ريالا لمكة من جدة في الضيافة و50 ريالا لدرجة الأعمالhttps://t.co/GIxIBVMrOF — قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) September 20, 2018

وأضاف رئيس هيئة النقل العام "تقرر أن تكون هذه الأسعار خاضعة لتخفيض بمقدار 50% على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين، ابتداء من شهر أكتوبر القادم".

من جهته، أوضح مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع، المهندس محمد فدا، أن الموقع الخاص بقطار الحرمين السريع، سوف يتيح للمسافرين إمكانية الحجز وشراء التذاكر، خلال أكتوبر 2018 ، مفيدا أن هذا سيتزامن مع إطلاق تطبيق خاص بالقطار، ومخصص للراغبين بشراء التذاكر عبر الأجهزة الذكية.

المصدر: الرياض