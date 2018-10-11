السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي عن اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي مساء الأربعاء، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة نجران جنوب غربي السعودية.

ولفت المالكي إلى إن "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة نجران، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من مدينة صعدة اليمنية وتدميره دون أن يتسبب بوقوع ضحايا".

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وأشار إلى أن هذا العمل "العدائي من قبل الحوثيين"، يعد "تحديا واضحا وصريحا للقرارات الأممية ذات الشأن، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية حتى الآن، قد وصل إلى 204 صواريخ.

المصدر: "سبق"