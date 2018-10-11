 
مباشر

السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران

أخبار العالم العربي

السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران
Reuters
تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwqn

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي عن اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي مساء الأربعاء، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة نجران جنوب غربي السعودية.

ولفت المالكي إلى إن "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة نجران، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من مدينة صعدة اليمنية وتدميره دون أن يتسبب بوقوع ضحايا".

إقرأ المزيد
بقايا صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية - أرشيف الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

وأشار إلى أن هذا العمل "العدائي من قبل الحوثيين"، يعد "تحديا واضحا وصريحا للقرارات الأممية ذات الشأن، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية حتى الآن، قد وصل إلى 204 صواريخ.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. إطلاق Soyuz MS-10 🚀 إلى المحطة الفضائية الدولية 🛰️ من قاعدة بايكونور