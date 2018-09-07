الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي للمملكة اعترضت صاروخا باليستيا جديدا أطلقه الحوثيون على منطقة نجران جنوب غرب السعودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن تدمير الصاروخ تم دون حدوث إصابات.

بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فقد تم إطلاق الصاروخ "في تعمد واضح... لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان".

إقرأ المزيد

من جانبها، أوردت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية" أطلقت، مساء الجمعة، صاروخا باليستيا من طراز "بدر1"، على معسكر مستحدث للجيش السعودي في منطقة عسير.

نقلت القناة من مصدر عسكري أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر بشرية ومادية داخل المعسكر المستهدف".

ووفقا لوسائل إعلام عربية، فقد تجاوز إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية حتى الآن 180 صاروخا.

وتترأس السعودية قوات "التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن" (المعروف بالتحالف العربي) الذي تدخل، في مارس 2015، في الحرب الأهلية في اليمن إلى جانب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا.

ويعتبر الحوثيون تدخل "التحالف العربي" على أنه "عدوان" على اليمن.

المصدر: الإخبارية + وسائل إعلام