أوغلو يزور بغداد وأربيل للقاء المسؤولين العراقيين

يعتزم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زيارة العراق، غدا الخميس، للقاء الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، وزعماء سياسيين في بغداد وأربيل.

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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء إن "وزير الخارجية التركي سيزور العراق يومي 11 و12 أكتوبر الجاري"​​​.

وأضافت الخارجية أن "جاويش أوغلو سيجري مباحثات مع مسؤولي إقليم كردستان العراق في أربيل".

وأوضح البيان أن "وزير الخارجية التركي سيبحث العلاقات الثنائية بين بلاده والعراق، إضافة إلى إعادة إعمار العراق وإمكانية التعاون الثنائي بين البلدين".

و كان رئيس البرلمان العراقي المنتخب محمد الحلبوسي شارك في مؤتمر البرلمانات الأورو-آسيوية الذي بدأت فعالياته في مدينة أنطاليا التركية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان "ستكون قضايا المياه وحصة العراق المائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس البرلمان مع المسؤولين الأتراك".

وأعلنت تركيا، في يونيو الماضي، تأجيل ملء سد أليسو، الذي أقامته على مجرى نهر دجلة، وقد ظهرت أثار ملء السد على النهر في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

المصدر: سبوتنيك