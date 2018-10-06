تركيا تقدم دعوة رسمية لعبد المهدي لزيارتها

قدم السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، اليوم السبت، دعوة رسمية للمكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لزيارة بلاده.

وقال مراسل RT في بغداد إن "يلدز زار عبد المهدي صباح اليوم في مقر إقامته ببغداد، وبحثا العلاقات بين البلدين"، مبيناً أن "عبد المهدي ركز على ملف المياه مع تركيا ودعا سفير أنقرة لحث بلاده على دعم العراق في هذا الملف".

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وأضاف أن "السفير التركي في بغداد قدم دعوة رسمية لعبد المهدي لزيارة تركيا، وأن الأخير وعد بتلبيتها في أقرب فرصة".

وهذه هي الدعوة الرسمية الثانية التي يتلقاها مهدي خلال 24 ساعة للقيام بزيارة خارجية، إذ تلقى أمس دعوة مماثلة من الأردن.

المصدر: RT