محطة الضبعة النووية المصرية تمتلك أقوى التوربينات في العالم

أبرمت شركة "جنرال إلكتريك للطاقة" الأمريكية اتفاقا مع شركة Atomenergomash الروسية بعد فوزها بعقد تزويد معدات منصات التوربينات لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

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ووفقا لبيان الشركة ستعمل على تزويد التصميم المبدئي لـ4 منصات تقليدية، إضافة إلى 4 وحدات للمولدات النووية، بما في ذلك توربينات "Arabelle" البخارية بنصف السرعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني في الموقع أثناء تركيب المعدات وتشغيلها.

قال أندرياس لوش، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال طاقة البخار في "جنرال إلكتريك"، إن توربينات "Arabelle" تساهم في توليد أكثر من 20 غيغاوات من الطاقة حول العالم، ودعم مشروع الضبعة بتزويد شبكة الكهرباء المصرية بالطاقة الخالية من ثاني أكسيد الكربون.

ووفقا لشركة Atomenergomash فإن 50% من المعدات سيتم تصنيعها في روسيا.

وتصل القدرة الإنتاجية لمحطة الضبعة للطاقة النووية عند تشغيلها إلى 4.8 غيغاوات، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 4 ملايين منزل في مصر بالكهرباء .

المصدر: energyland + وسائل إعلام مصرية