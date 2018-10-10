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الوزارات التي تريدها الأحزاب السنية في العراق

أخبار العالم العربي

الوزارات التي تريدها الأحزاب السنية في العراق
Globallookpress / dpa / Andreas Arnold
علم العراق
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رسمت الأحزاب السنية في العراق، اليوم الأربعاء صورة الوزارات التي ستتفاوض عليها خلال عملية تشكيل الحكومة المقبلة والتي كلف بها عادل عبد المهدي، حسبما أفاد مراسلنا.

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وعلمت RT من مصادرها أن "الأحزاب السنية حددت خلال الساعات الماضية الوزارات التي تنوي الحصول عليها في الحكومة المقبلة، وهي الدفاع والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي".

وقالت المصادر إن "الأحزاب السنية تريد أيضا وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك العلوم والتكنلوجيا".

وباشر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، باستقبال طلبات الترشح لمنصب وزير في حكومته المقبلة، على موقع إلكتروني مخصص لذلك، في خطوة غير مسبوقة، و يستمر استقبال طلبات العراقيين الراغبين بشغل منصب وزير لمدة يومين.

المصدر: RT

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