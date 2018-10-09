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ظهور "جزر نيلية" في مصر.. ووزير الري يكشف مكان تخزين المياه

أخبار العالم العربي

ظهور
Reuters
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أعلن وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أن طريقة استهلاك المياه في السد العالي تكون حسب الحاجة من وقت لآخر.

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وأضاف الوزير المصري خلال لقاء مع قناة "DMC" المصرية، أنه يتم صرف كمية كبيرة من المياه خلال فصل الصيف من أجل تلبية الاحتياجات وزراعة المحاصيل الصيفية.

وأشار إلى أن ظهور بعض الجزر النيلية لا يعني أن البلاد تعاني من الجفاف فالمياه مخزنة خلف السد العالي في بحيرة ناصر ويُصرف منها حسب الحاجة.

وأوضح عبد العاطي أنه يتم تقليل كمية المياه المنصرفة خلال فترة الشتاء نظرا لهطول الأمطار قائلا:"من السهل أن نُخرج المياه ونقوم بملء النيل كله، لكن إذا حدثت مشكلة سيول سيرتفع منسوب المياه وتغرق المناطق حول النيل."

المصدر: الوطن

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