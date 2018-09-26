السيسي يطلق من تحذيرا بشأن "دلتا النيل"

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطر تغير المناخ والتي قد تهدد دلتا نهر النيل، مؤكدا أن تغير المناخ من أكبر التحديات التي تواجه العالم وتتطلب تحركا سريعا.

وقال السيسي خلال كلمة مصر، اليوم الأربعاء، في الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس لتغيير المناخ:"تنبهنا في مصر منذ فترة للآثار السلبية لتغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تهدد دلتا نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب البحر المتوسط وازدياد ملوحة التربة، فضلا عن الآثار المحتملة لتغير المناخ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين عبر آلاف السنين".

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وأضاف: "كما نشهد ظواهر غير معهودة ومتزايدة في القسوة وفي الوتيرة على السواء في شكل عواصف ترابية وتزايد في التصحر وموجات من السيول، وكذلك تأثر الحياة البرية والبحرية سلبا بالتغير والتقلب الذي نشهده في الظواهر المناخية".

وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قد أكد أن دلتاوات الأنهار المنخفضة هي من أكثر المناطق في العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأضاف أن نتائج الدراسات أظهرت أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهدده بمخاطر الشح المائي، التي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ، وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية