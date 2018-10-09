الداخلية العراقية تكشف عن قتلة تارة فارس

كشفت الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في قضايا قتل نساء مشهورات خلال الأسابيع الأخيرة والتي ارتبطت إحداهن بمقتل الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.

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وقال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، في تصريحات تابعتها RT، "تم تشكيل فريق متخصص للتحقيق بوفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري"، مبينا أن "تقرير وفاتها لم يصله حتى الآن".

وأضاف أن تقرير وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن لم يصل أيضا"، مشيرا إلى أن "زوجها لم يقدم شكوى".

وبخصوص قضية تارة فارس قال الأعرجي إن "قتلتها هم ذاتهم من قتلوا الفنان كرار نوشي".

وأوضح أن مجموعة متشددة وراء قتل فارس وقد تم رصد حركة الجناة بكاميرات المراقبة، قائلا إنه سيكشف عنها بعد إلقاء القبض على عناصرها.

المصدر: RT