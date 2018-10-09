ملكة جمال العراق السابقة تهرب خوفا من قتلة المشاهير
قالت ملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم، إنها تلقت تهديدا بأنها ستكون التالية عقب اغتيال عارضة الأزياء العراقية تارة فارس.
وكشفت شيماء أنها تلقت تهديدات بالقتل من قبل جيوش إلكترونية منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إرسال رسائل تهديد لها على رقم مدير أعمالها، بأنها ستكون الشخصية المستهدفة بعد أيّام قليلة.
وشددت على أن تأخر نتائج التحقيقات هو أحد الأسباب الرئيسة في زيادة عمليات استهداف المشاهير، لافتة إلى أن الشرطة وعدت بإعلان نتائج الطب الشرعي خلال 10 أيام فقط من مقتل خبيرة التجميل رفيف الياسري، ولكن مرّ 55 يوما حتى الآن دون إعلان أي نتائج.
وأضافت أنها تقيم الآن في الأردن، ولن تعود إلى العراق لحين معرفة الأسباب ومن خلف تلك العمليات، لافتة إلى أن هناك تكتما رسميا على نتائج التحقيقات، ويوم الخميس أصبح "داميا" لأنه يشهد استهدافا لشخصية جديدة من المشاهير.
وأعلنت وزارة الصحة، في 27 سبتمبر الماضي، عن مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس، بثلاث طلقات نارية، وهي في سيارتها بمنطقة كمب سارة وسط العاصمة بغداد.
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المصدر: وكالات