الأردن.. اعتقال عربي تباهى بإشعال سيجارته بورقة من فئة 50 دينارا

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شخص من جنسية عربية ظهر خلال مقطع فيديو يتباهى بإشعال سيجارته بورقة نقدية أردنية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصادر أمنية.

وفي التفاصيل، قال المصدر الأمني إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو وثّق لحظة إحراق شخص لورقة نقدية أردنية لإشعال سيجارة.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي تبين أنه من جنسية عربية وملاحق بنحو 3 قضايا أمنية.

وتابع قائلا إن الشخص الموقوف ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: وكالة "بترا"