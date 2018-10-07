سلسلة تفجيرات تضرب العاصمة العراقية بغداد

قال مراسل RT في العراق مساء الأحد، إن سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية، يوم الأحد، أن سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة العراقية بغداد شملت مناطق جكوك وأبو غريب وأبو دشير، دون ذكر تفاصيل عن أعداد الضحايا.

وأفاد موقع قناة "السومرية نيوز" العراقي، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في انفجار عبوة جنوبي بغداد.

وصرح مصدر في الشرطة للـ"سومرية نيوز" أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية ضمن منطقة أبو دشير جنوبي بغداد، مشيرا إلى أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية.

المصدر: RT + "السومرية نيوز"