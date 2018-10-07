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عائلة خاشقجي: نثق بمساعي الحكومة السعودية وخديجة ليست خطيبة جمال

أخبار العالم العربي

عائلة خاشقجي: نثق بمساعي الحكومة السعودية وخديجة ليست خطيبة جمال
Reuters / Osman Orsal
الكاتب والصحفي جمال خاشقجي
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نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية مساء الأحد، تصريحات عن عائلة الكاتب والصحفي جمال خاشقجي، أكدت خلالها ثقتها بمساعي الحكومة السعودية والإجراءات والجهود المبذولة في القضية.

وأكد معتصم خاشقجي الذي ترأس اجتماعا للعائلة في مدينة جدة أن الأسرة تنسق مع الحكومة السعودية، مستنكرا محاولات بعض الدول "التي لديها أجندة خبيثة" في استغلال قضية جمال.

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وقال معتصم خاشقجي في تصريح إلى "العربية نت": "نحن نعرف أهداف الذباب الإلكتروني والأبواق المسعورة التي تهاجم الوطن لأهداف سيئة، ونقول لهؤلاء اصمتوا خاب مسعاكم وخابت نواياكم".

وتبرأ معتصم من الجهات والأشخاص الذين يسيسون الموضوع ويستخدمون اسم جمال والعائلة لتمرير أجندتهم المريضة، مضيفا "هذا الكلام لا ينطلي علينا ولم نكن ولن نكون أداة في يد أحد، وولاؤنا لحكامنا ودولتنا، والسعوديون جميعا ولاؤهم لوطنهم".

وأفاد معتصم خاشقجي بأن المدعوة "خديجة" التي يروّج على أنها خطيبة جمال ليست معروفة للعائلة، وليست خطيبته من الأساس، وقال: "لا نعرفها ولا نعرف من أين جاءت ولا تمت للعائلة بصلة، وقد تكون أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها".

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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