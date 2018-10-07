العراق يطلق عملية عسكرية ضد خلايا "داعش" في نينوى

أطلق الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش وتطهير جبال مال ويران في قضاظ تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت RT نسخة منه، إن "الجيش والحشد أطلقا عملية أمنية مشتركة لملاحقة خلايا داعش في في جبال مال ويران في محيط قصاء تلعفر".

وأضاف أن "هندسة الميدان في الحشد الشعبي شرعت بعملية رفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم".

وأشار بيان الحشد إلى أن "هذه العملية تأتي حرصا من الحشد الشعبي لتوفير مدناً خالية من المخالفات الحربية والمتفجرات ضمن قواطع المسؤولية".

المصدر: RT