وفد أمني سعودي في إسطنبول بموافقة تركية للتحقيق في اختفاء خاشقجي

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" بأن وفدا أمنيا سعوديا وصل أمس السبت إلى اسطنبول بعد موافقة الجانب التركي، للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تذكر هويته أن "المملكة حريصة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، وأن السلطات السعودية المختصة حريصة على متابعة مسألة اختفاء خاشقجي وحريصة على معرفة الحقيقة كاملة".

وتتزامن هذه التطورات مع تضارب في الأنباء حول مصير الصحفي السعودي الذي اختفى منذ زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي، حيث ذكرت مصادر أمنية تركية أن 15 سعوديا دخلوا قنصلية بلادهم في إسطنبول تزامنا مع وجوده فيها.

وتستمر التناقضات بين التصريحات السعودية والتركية، حيث أعلنت الشرطة التركية أمس السبت أن التقديرات الأمنية الأولية حول قضية اختفاء خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

من جانبها نفت القنصلية السعودية صحة هذه المعلومات، وشككت بأن تكون هذه التصريحات صادرة عن مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

المصدر: وكالات